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8:36, 20 мая 2022 года Орловщина отпразднует День славянской письменности В этом году центром торжеств станет село Знаменское.





24 мая в районном парке села Знаменское развернутся торжества по случаю празднования Дня славянской письменности и культуры. День начнется с Божественной литургии в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, основная программа стартует с 11:00. Подробно с ней можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артём Ежаков





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