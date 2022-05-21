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7:38, 20 мая 2022 года На стройплощадке будущего орловского физкультурного комплекса возобновили работы Спортивный объект возводится на ул. Генерала Родина.





В Орле в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на ул. Генерала Родина, – сообщили в городской администрации. С установлением хорошей погоды рабочие «СК «МОНОЛИТ» возобновили земляные работы – разработку грунта под устройство траншеи, куда будет уложена дренажная труба. Новое спортивное оборудование было закуплено еще в прошлом году и ждет установки.



ФОКОТ удовлетворит требования многих спортсменов и любителей. Здесь появятся зоны для футболистов, волейболистов, баскетболистов и стритболистов, а для легкоатлетов предусмотрены беговые дорожки. Также планируется обустройство зоны воркаута. Трибуны будущего комплекса вместят до 100 болельщиков. Заняться спортом здесь сможет любой орловец – доступ будет свободным.



Фото: пресс-служба мэрии Орла





Артём Ежаков





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