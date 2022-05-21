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18:02, 19 мая 2022 года

Сегодня ряды пионеров пополнили 3000 орловских школьников

Торжественная линейка состоялась на площади Ленина в Орле.


Сегодня, 19 мая, исполнилось 100 лет сегодня образования Пионерской организации. Эту дату в Орле отметили торжественной линейкой. В праздновании приняли участие около 4 тысяч человек, среди которых были члены правительства области, представители депутатского корпуса, ветераны пионерского движения и педагогического труда.

Главным событием праздника стал прием в ряды пионерской организации «Орлята» около 3 тысяч учащихся школ города и области. Торжественную присягу произнесла Варвара Марченкова. Она – победитель областного конкурса «Пионер года - 2022». Варвара учится в школе №1 города Дмитровска.

Галстуки пионерам повязали почетные гости - представители исполнительной и законодательной власти, ветераны пионерии.

И сегодня в сквере «Орлята», который расположен в Советском районе города, открыли памятный знак в честь 100-летия пионерии.

Праздник продолжился в Городском центре культуры. Там подготовили торжественный вечер «Страна мечтателей, страна героев».


Татьяна Тимохина


 
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