Главная » Новости



18:15, 19 мая 2022 года Почти 37 тысяч орловцев приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства Голосование продолжится до 30 мая.





В Орловской области проводится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. На голосование вынесены 64 общественные территории и 7 дизайн-проектов.



По данным на сегодняшнее утро, в голосовании уже приняли участие 36 762 жителя области. Об этом сообщил руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов.



Принять участие в голосовании могут жители региона в возрасте 14 лет и старше.



Голосование проходит на единой федеральной онлайн-платформе https://57.gorodsreda.ru/



Сделать выбор можно до 30 мая.



Инфографика: сайт правительства Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2