Участники поискового объединения «Отечество» обнаружили останки 14 бойцов Красной Армии

Работы проводились в Новосильском районе Орловской области.

В Орловской области продолжается поиск останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. 14 бойцов и командиров Красной Армии вернулись из своего последнего боя этой весной. Таких результатов добилась целая команда поискового объединения «Отечество». В его состав входят представители службы судебных приставов региона, орловского УФСИН и поисковики отряда «Неручь» Залегощенского района.

Александр Чепурнов, член поискового отряда «Память» УФССП по Орловской области: «Был обнаружен один смертный медальон и ложка, которая имела следы надписи. К большому сожалению, медальон оказался пустым. А ложка была передана в Новосильский отдел полиции для проведения исследований в лаборатории».

За три года работы в Новосильском районе поисковики объединения «Отечество» подняли останки более сотни бойцов.

В июле 1943 года в Новосильском районе Орловской области началась стратегическая наступательная операция «Кутузов», которая нарушила планы фашистского командования по использованию орловского плацдарма для удара в восточном направлении.