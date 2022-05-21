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18:53, 19 мая 2022 года

Житель Орла спас подростка из воды, но сам утонул

Трагический случай на воде произошел в Орловском муниципальном округе.


Сегодня в Оке утонул мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, двое орловцев ловили рыбу на реке Оке около деревни Быстрая Орловского муниципального округа. Спустя некоторое время рыбаки заметили подростков, которые приехали на велосипедах и решили отдохнуть. Место для стоянки мальчики выбрали на обрывистом берегу реки.

Внезапно находившийся поблизости 56-летний мужчина услышал всплеск воды и через какое-то мгновение – крик о помощи. Как оказалось, один из ребят сорвался с берега и упал в воду. Мальчик стал звать на помощь и пытаться выбраться на берег, но он был не в силах бороться с сильным течением. Не сомневаясь ни на долю секунды, на помощь ребенку поспешил мужчина. Он бросился в реку, вытащил из-под воды захлебывающегося ребенка и подтолкнул его к берегу. Дальше мальчик смог уже самостоятельно выбраться на сушу. Но сам мужчина неожиданно ушел под воду.

Другой рыбак видел все происходящее издалека, но и он поспешил на помощь. Когда понял, что нигде не может найти своего товарища, обратился в службу спасения. На место была направлена поисково-маневренная группа поисково-спасательной службы Орловской области. Прибывшие водолазы начали поиск в реке. В результате тело мужчины было обнаружено около берега на глубине 1,8 метра.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает, что родителям нужно больше внимания уделять детям, проводить с ними профилактические беседы на тему безопасного поведения у водоемов.

В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно по телефонам «01» и «101».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области


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