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21:40, 19 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня ряды пионеров пополнили 3000 орловских школьников. Торжественная линейка состоялась на площади Ленина в Орле.



- В День Пионерии Валерий Баринов встретился в Орле со своими одноклассниками. Народный артист России окончил гимназию №19.



- Орловщина подготовила еще одну партию гуманитарного груза для наших солдат на Украине.



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