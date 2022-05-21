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9:56, 20 мая 2022 года В Орловской области определены семьи года В одноименном конкурсе приняли участие 14 семей.





В Орловской области объявлены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года 2022», – сообщает региональный информационный портал. В конкурсе приняли участие 14 семей. Победители по номинациям:



• «Многодетная семья» – семья Марины и Александра Фроловых из Болховского района. Чета воспитывает 13 детей;



• «Сельская семья» – Игорь и Наталия Малыхины из Хотынецкого района. Они воспитывают двоих детей;



• «Молодая семья» – семья Владимира Бутырина и Юлианы Комардиной из города Орла. Они воспитывают сына.



Цель конкурса «Семья года» – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.



Фото: сайт правительства Орловской области









Орловское Информбюро





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