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10:43, 20 мая 2022 года Прокурором Заводского района Орла назначен Владимир Ничипорчук Накануне его представили коллективу районного ведомства.





19 мая прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил коллективу прокуратуры Заводского района города Орла их нового руководителя – Владимира Ничипорчука.



Владимир Ничипорчук служит в органах прокуратуры с 2003 года. В Орловской области занимал должности заместителя прокурора Северного района г. Орла, прокуроров Железнодорожного и Советского районов г. Орла. За карьеру Владимир Ничипорчук прошел практически все участки прокурорского надзора, зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».



Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области





Орловское Информбюро





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