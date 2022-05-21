суббота 21.05.2022 16:45:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:43, 20 мая 2022 года

Прокурором Заводского района Орла назначен Владимир Ничипорчук

Накануне его представили коллективу районного ведомства.


19 мая прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил коллективу прокуратуры Заводского района города Орла их нового руководителя – Владимира Ничипорчука.

Владимир Ничипорчук служит в органах прокуратуры с 2003 года. В Орловской области занимал должности заместителя прокурора Северного района г. Орла, прокуроров Железнодорожного и Советского районов г. Орла. За карьеру Владимир Ничипорчук прошел практически все участки прокурорского надзора, зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.