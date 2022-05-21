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11:03, 20 мая 2022 года В Орле возобновляется подача горячей воды Сегодня планомерный пуск проводится в Советском, Заводском и Железнодорожном районах. Завтра горячая вода появится в Северном районе.





Части потребителей Орловской ТЭЦ с сегодняшнего дня возобновляют подачу горячей воды. 20 мая ведется планомерный пуск Советского, Заводского и Железнодорожного районов, 21 мая горячая вода появится в Северном районе, – сообщили в городской администрации. ПАО «Квадра» удалось завершить ремонтные работы на теплосетях раньше намеченного срока.





Орловское Информбюро





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