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11:04, 20 мая 2022 года

Дети военных, участвующих в спецоперации на Украине, получили льготы при поступлении в вузы

Дети военных получили право поступать в вузы без экзаменов или на основании внутренних экзаменов вузов.

В России ввели дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Для детей таких военных ввели 10-процентную квоту при поступлении в вузы от общего количества бюджетных мест. Они получат льготы при поступлении на программы бакалавриата и специалитета. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.
 
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – согласно документу, поддержка будет оказана детям военных и сотрудников федеральных органов власти, которые участвовали в спецоперации. В указе уточняется, что в случае с сотрудниками органов власти речь идет о тех, где предусмотрена военная служба. Новые правила поступления в вузы начнут действовать уже в этом году, они распространяются на все российские университеты. 
 
Воспользоваться преференциями при зачислении можно будет уже в предстоящую приемную кампанию.
 
Для детей военных-участников спецоперации предусмотрены следующие льготы:
 
дети погибших и раненых военных поступают в вузы без экзаменов (за исключением направлений подготовки, где нужно дополнительно пройти испытания творческой или профессиональной направленности);
дети военнослужащих (за исключением погибших и раненых) поступают в вузы на основании вступительных экзаменов, проводимых вузом самостоятельно;
дети военнослужащих, в том числе раненых и погибших, поступают без вступительных испытаний в кадетские училища и корпуса.
 
«Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой семьи военнослужащих, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненных. Указ президента об этом сегодня подписан», — заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на военном параде в Москве 9 мая.
 
Напомним, что приемная кампания в вузы в этом году стартует не позднее 20 июня 2022 года. Прием документов будет осуществляться преимущественно в онлайн-формате — через личный кабинет абитуриента на сайте вуза или через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг.
 
Ранее стало известно, что преференции при поступлении в вузы в этом году получат еще 3 тысячи человек — это призеры и победители всероссийской олимпиады школьников. Они будут зачислены в вузы России без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады.
 
Отметим, что самым популярным предметом на олимпиаде стала математика. В финал по этому предмету вышли 455 человек. На втором месте оказалась физика с 367 финалистами и информатика с 344 финалистами.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
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