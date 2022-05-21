В Орле набирают слушателей на бесплатные курсы по подготовке младших медсестер по уходу за больными

Обучение будет проходить в Орловском базовом медицинском колледже в рамках реализации нацпроекта «Демография».

В 2019 году по нацпроекту «Образование» здесь создали пять мастерских для подготовки медперсонала и прохождения демонстрационных экзаменов. Теперь на этой базе, уже по нацпроекту «Демография», будут бесплатно обучать безработных.

Как рассказала старший преподаватель Орловского базового медицинского колледжа Юлия Капицына, занятия будут проходить как в дистанционном, так и в очном формате. Желающие пройти обучение получат навыки по уходу за больными, по профилактике различных заболеваний, а также освоят различные манипуляции.

На бесплатные курсы планируют набрать порядка 30 человек. Как пояснил директор Орловского базового медицинского колледжа Виктор Орлов, обучаться смогут желающие в возрасте 50+, предпенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, неработающая молодежь. Уже известно, что курсы будут посещать верующие по направлению Орловской и Ливенской епархий.

Курс рассчитан на 144 часа. После обучения состоится демонстрационный экзамен по стандарту WorldSkills. По окончанию курсов слушатели получат диплом и скиллс-паспорт по компетенции и смогут трудоустроиться официально. Это одно из условий программы.