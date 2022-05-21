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12:23, 20 мая 2022 года Центр кадровой поддержки «Моя занятость». Помощь работодателям и безработным Какую помощь оказывает центр «Моя занятость», рассказал начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников.





Для чего в Орловской области создан кадровый центр? - Кадровый центр «Моя занятость» был создан по инициативе губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова в апреле прошлого года. Основные цели - оказание кадровой поддержки предприятиям региона, содействие в формировании квалифицированных кадровых команд для предприятий, создающих новые рабочие места, содействие гражданам в поиске работы в предельно короткие сроки на наиболее удобных для них условиях, а также создание возможностей для бизнеса получить весь спектр услуг в одном месте. Охотно ли бизнес прибегает к услугам центра? - Да, отрадно отметить, что услуги центра являются достаточно востребованными в предпринимательском сообществе. Так, в окно «Моя занятость» уже обратилось более 80 предпринимателей по вопросам размещения вакансий и получения содействия в формировании квалифицированного кадрового состава. Заявлено непосредственно в это окно более 120 вакансий. Причем, обращаются представители как малого бизнеса, так и крупных предприятий, ведущие деятельность в сферах торговли, общепита и в производственной сфере. Наиболее востребованными специальностями, по которым ищут работников наши работодатели, стали инженеры различного профиля, монтажники, операторы станков, специалисты по кадрам, специалисты по закупкам, менеджеры по логистике, делопроизводители, повара, водители. И непосредственно на базе окна «Моя занятость» было устроено порядка 50 человек. Какую зарплату предлагают людям? - Прежде чем сказать о зарплате, хочу отметить, что в целом по региону у нас заявлено 8.5 тысяч вакансий, а количество состоящих на учете в службе занятости - 2,4 тысячи человек. Что касается заработной платы, то средний уровень составляет немногим более 22 тысяч рублей. Также хотелось бы отметить, что из 8 тысяч вакансий более 600 - с заработной платой более 40 тысяч рублей. Эти вакансии есть и в производственной сфере, и в сфере торговли, и в сфере транспортных услуг, и в сфере IT-технологий, и в сфере финансовых услуг. То есть, найти высокооплачиваемую работу при наличии образования, готовности повышать свой уровень квалификации сегодня в регионе можно. Орловцы, ищущие работу, могут обратиться в кадровый центр? - Да, конечно. Одна из задач создания центра «Моя занятость» - оказания содействия гражданам в комфортном поиске работы и информирование о ситуации на рынке труда. Окно «Моя занятость» ведет личный прием граждан, а также оказывает услуги по консультирование по телефону. Так, на данный момент по телефону обратилось более 90 человек. Граждан интересовали преимущественно вопросы постановки на учет в органы службы занятости, спрашивали об услугах, которые оказывает служба занятости, о ситуации на рынке труда, а также о вакансиях и заработной плате. Более 130 граждан обратились в окно лично. Наиболее распространенным вопросам оказался вопрос регистрации в службе занятости. Необходимо отметить, что здесь оказывается помощь в регистрации заявления на портале «Работа в России». Также здесь оказывается консультация по вопросам заключения социального контракта, а также по вопросам спектра госуслуг, предоставляемого службой занятости.





Анна Вайсергисер





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