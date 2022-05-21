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13:15, 20 мая 2022 года В Орловской области возобновлена госпитализация паллиативных пациентов Это стало возможным после улучшения эпидемической обстановки.





В Орловской области после улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией возобновлена госпитализация паллиативных пациентов, – сообщает региональный информационный портал.



Для оказания паллиативной помощи в регионе организованы кабинеты, специалисты выезжают к пациентам на дом, а в Плещеевской ЦРБ, НКМЦ им. З. И. Круглой и Новодеревеньковской ЦРБ развернуты места для госпитализации.



В текущем году в Орловской области на оказание медпомощи пациентам паллиативного профиля запланировано более 103,5 миллиона рублей.





Орловское Информбюро





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