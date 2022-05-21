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16:15, 20 мая 2022 года В Орле заложили аллею в честь векового юбилея пионерии 32 молодые липы посадили ученики школы № 13.





Сегодня утром на опушке Медведевского леса десятиклассники и пятиклассники школы № 13 посадили 32 молодые липы в честь столетия Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Пионерами ребята стали вчера, 19 мая, в день рождения этого движения, – сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Орловское Информбюро





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