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13:02, 20 мая 2022 года

Орловские товары займут нишу ушедших брендов

Вопросы сотрудничества обсудили предприниматели нашего региона и представители торговой сети. Встречу организовала Орловская торгово-промышленная палата.


Сыр, ароматная выпечка, мясная продукция - всё орловское. Часть продукции можно найти на ярмарках, но куда удобнее покупать в магазине у дома. Чтобы как можно больше местных товаров появлялись на прилавках, Торгово-промышленная палата провела встречу в формате торгово-закупочной сессии. 
 
Мероприятие прошло в рамках работы Платформы для производителей Орловской области. Она была запущена в марте по поручению губернатора Андрея Клычкова. 
 
Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Она является онлайн-каталогом, который позволяет потенциальным клиентам быстро находить себе поставщика и нужную продукцию».
 
Главная цель встречи для производителей - найти постоянного покупателя. Для торговой сети - обзавестись надёжными поставщиками. Например, в ближайшее время на полках магазинов может появиться бренд бытовой химии, который производят в Мценске. 
 
Олег Багров, предприниматель: «Мы можем закрыть полностью закрыть объем «Магнита» по бытовой химии: по мылу, средству для мытья посуды, так же на этой неделе выпустим гели для душа».
 
Алексей Некрасов, руководитель по внешним коммуникациям и взаимодействию с органами власти по центральному округу «Магнит»: «Мы уделяем особое внимание взаимодействию с региональными товаропроизводителями. Благодаря местным товарам мы пополняем свой ассортимент качественной продукцией, местные товаропроизводители получают возможность выхода на новые рынки».
 
Встреча оказалась полезной для обеих сторон: большинством участников достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве производителей и магазина.



Юлия Сабельникова


 
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