В Покровском районе ведутся работы по благоустройству

Благоустраивают как общественные территории, так и дворы многоквартирных домов.

«Верочкина роща» - любимое место отдыха покровчан. В минувшем году благоустроили территорию парка. Теперь там можно проводить народные гулянья, концерты и спортивные соревнования. Планируется оборудовать летнюю концертную площадку.

Также подрядчик уже приступил к работам по благоустройству дворовой территории. Делают песчаное основание для дорожного полотна. По проекту предусмотрено установить бордюры, урны, скамейки, сделать освещение и заасфальтировать 600 квадратных метров проезжей части. Предусмотрены здесь и заезды к гаражам жителей, расширят парковочную зону. Все работы обговорили с жителями еще на этапе включения двора в программу благоустройства.