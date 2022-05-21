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13:34, 20 мая 2022 года

В Покровском районе ведутся работы по благоустройству

Благоустраивают как общественные территории, так и дворы многоквартирных домов.


В Покровском районе в рамках программы «Комфортная городская среда» приступили ко второму этапу работ в парке «Верочкина роща» и благоустройству двора многоквартирного дома. 
 
«Верочкина роща» - любимое место отдыха покровчан. В минувшем году благоустроили территорию парка. Теперь там можно проводить народные гулянья, концерты и спортивные соревнования. Планируется оборудовать летнюю концертную площадку.
 
Также подрядчик уже приступил к работам по благоустройству дворовой территории. Делают песчаное основание для дорожного полотна. По проекту предусмотрено установить бордюры, урны, скамейки, сделать освещение и заасфальтировать 600 квадратных метров проезжей части. Предусмотрены здесь и заезды к гаражам жителей, расширят парковочную зону. Все работы обговорили с жителями еще на этапе включения двора в программу благоустройства.


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Анна Вайсергисер


 
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