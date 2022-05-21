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14:40, 20 мая 2022 года На ул. Матросова в Орле задержали двух закладчиков В попытке сбыта наркотика подозреваются два молодых иностранца.





Орловские полицейские сорвали распространение 7,83 грамма героина, что считается крупным размером, – сообщили в региональном УМВД. Двух иностранцев 1995 и 1996 годов рождения задержали на ул. Матросова в областной столице в момент оборудования «закладки». Из тайников изъяли четыре свертка с наркотиком. На время расследования молодые люди отправлены в СИЗО.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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