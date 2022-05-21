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14:59, 20 мая 2022 года

Участники исследовательского проекта 1XPEDITION на дне Ладоги изучают затонувший корабль

Экспедиционный проект, основанный Орловским клубом подводного плавания «Диво», изучает Ладожское озеро. Это уже шестая экспедиция на Валаам. Вместе с командой в Карелии находится корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.


Команда дайверов орловского клуба подводного плавания продолжает исследовать Ладожское озеро в районе бухты Монастырской. Цель экспедиции - найти церковную утварь и ценности, которые были утрачены при эвакуации монастыря во время Советско-Финской войны.

Накануне было изучено обнаруженное в прошлом году затонувшее парусное судно.

Сергей Куликов, координатор исследовательского проекта 1XPEDITION: «Это деревянный корабль, который принадлежал монастырю. На борту обнаружили красный кирпич, который, скорее всего, применялся при строительстве монастыря. Кирпичи со старинным клеймом. Мы изучаем, что это такое. Возможно, в трюмах мы еще что-то обнаружим».

Команда планирует также посетить остров Святой. В его акватории никто раньше не погружался и подводные исследования не проводились.


Юлия Опанасюк


 
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