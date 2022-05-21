Участники исследовательского проекта 1XPEDITION на дне Ладоги изучают затонувший корабль

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14:59, 20 мая 2022 года
Участники исследовательского проекта 1XPEDITION на дне Ладоги изучают затонувший корабльЭкспедиционный проект, основанный Орловским клубом подводного плавания «Диво», изучает Ладожское озеро. Это уже шестая экспедиция на Валаам. Вместе с командой в Карелии находится корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.
Команда дайверов орловского клуба подводного плавания продолжает исследовать Ладожское озеро в районе бухты Монастырской. Цель экспедиции - найти церковную утварь и ценности, которые были утрачены при эвакуации монастыря во время Советско-Финской войны.
Накануне было изучено обнаруженное в прошлом году затонувшее парусное судно.
Сергей Куликов, координатор исследовательского проекта 1XPEDITION: «Это деревянный корабль, который принадлежал монастырю. На борту обнаружили красный кирпич, который, скорее всего, применялся при строительстве монастыря. Кирпичи со старинным клеймом. Мы изучаем, что это такое. Возможно, в трюмах мы еще что-то обнаружим».
Команда планирует также посетить остров Святой. В его акватории никто раньше не погружался и подводные исследования не проводились.
Юлия Опанасюк