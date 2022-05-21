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16:45, 20 мая 2022 года Два ребенка получили травмы в ДТП в Орле Столкновение легковушки и микроавтобуса произошло накануне вечером на пересечении ул. 5 Августа и 3-й Курской.





Вечером 19 мая в Орле на перекрестке ул. ул. 5 Августа и 3-й Курской произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и Nissan Vanette, – сообщили в региональном управлении ГИБДД. По предварительным данным, 34-летний водитель Hyundai, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом. Пострадали два 13-летних пассажира легковушки. Госпитализация им не потребовалась.



19 мая на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, пострадали 3 человека.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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