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15:27, 20 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле обсудили бухучет на государственном уровне. Андрей Клычков встретился с депутатом Госдумы Натальей Орловой.



- Возможность для милосердных. В Орле открыли набор на курс медицинских сестер. Обучение бесплатное.



- Орел принимает летнюю студенческую Спартакиаду. Впереди - три дня соревнований.



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