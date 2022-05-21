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15:32, 20 мая 2022 года

В Орле соревнуются студенты средних профессиональных образовательных учреждений

Турнир проводится в рамках IV Всероссийской Спартакиады.


В Орле проходят спортивные соревнования в рамках IV Всероссийской Спартакиады. Соревнуются студенты средних профессиональных образовательных учреждений.

В течение трёх дней на орловских спортивных площадках пройдут соревнования по девяти дисциплинам - как личным, так и командным. В борьбе за медали участвуют более 1200 спортсменов. Все они – победители своих региональных этапов.

Орел встретил гостей красочной церемонией открытия.

Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»: «Регион в этом смысле очень развит, инфраструктура подходит. И самое главное, это центральная часть России, всем удобно сюда подъезжать, и все, кто здесь хоть раз побывал, обязательно хотят сюда вернуться».

Всероссийская Спартакиада среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений проходит в Орле третий год подряд и каждый раз число участников только растёт.


Анастасия Дорохова


 
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