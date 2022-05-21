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17:25, 20 мая 2022 года В селе Лаврово возрождают знаменитый фруктовый сад За работу взялись прихожане Преображенского храма.





В селе Лаврово Орловского муниципального округа решили возродить фруктовый сад, с царских времен славившийся изобилием урожая. Для этого Преображенскому храму передали порядка 30 фруктовых деревьев. Через несколько лет сельчане ожидают увидеть первый урожай яблок, вишни и абрикосов. Со временем планируется увеличить количество плодовых деревьев и поставить ограждение, – сообщает информационный отдел Орловской митрополии.



Фото: Преображенский храм села Лаврово Орловского муниципального округа.





Орловское Информбюро





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