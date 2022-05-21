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16:26, 20 мая 2022 года

Ситуация в сфере бухучета в Орловской области будет проанализирована

По мнению зампреда Комитета по бюджету и налогам Госдумы Натальи Орловой, вопрос бухгалтерского учета сегодня требует особого внимания законодателей.


Сегодня Орловщину с рабочим визитом посетила зампред Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы ФС РФ, руководитель рабочей группы по бухгалтерскому учету при Комитете по бюджету и налогам Наталья Орлова. Целью цикла поездок депутата по субъектам РФ стал анализ текущей ситуации в сфере бухучета, выявление проблем и генерирование предложений, сообщает информационный портал Орловской области.

Во время встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым Наталья Орлова отметила, что вопрос бухгалтерского учета сегодня требует особого внимания законодателей.

Наталья Орлова, зампред Комитета по бюджету и налогам Госдумы ФС РФ: «Прежде, чем что-то изменить, необходимо проанализировать текущую ситуацию. Вместе с региональными заксобраниями мы организуем круглые столы, чтобы определить совместно с бухгалтерским, финансовым, аудиторским сообществом основные проблемные моменты».

И уже сегодня Орле состоялся круглый стол «Вопросы совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета».

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области




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