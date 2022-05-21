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18:00, 20 мая 2022 года Выпускные вечера в школах Орла состоятся 24 июня Торжества пройдут в привычном формате.





24 июня в школах Орла пройдут выпускные вечера, – сообщает сайт мэрии. В этот день аттестаты о среднем общем образовании получат 1 430 юношей и девушек. 290 из них являются претендентами на медаль «За особые успехи в учении».



Экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников начнется 26 мая испытаниями по химии, географии и литературе.





Орловское Информбюро





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