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18:30, 20 мая 2022 года Ярмарку на ул. Приборостроительной в Орле расширят Об этом сообщили в городской администрации.





Ярмарка выходного дня на ул. Приборостроительной будет расширена, – сообщили в мэрии. Под торговлю отдадут участок напротив дома № 21 вдоль сквера им. пионерской организации «Орлята». Новая площадка вместит порядка 40 участников. В будущем она примет тех предпринимателей, которые сейчас ведут торговлю у магазина «Перекресток».



Расширение потребует изменения схемы движения. По выходным вдоль дома № 21 по ул. Приборостроительной с 5:00 до 15:00 будет запрещена остановка.



Фото: пресс-служба мэрии Орла









Орловское Информбюро





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