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17:29, 20 мая 2022 года

Наталья Орлова: положения по бухгалтерскому учёту необходимо отразить в федеральном законе

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова встретилась с губернатором Орловской области, депутатами облсовета и практиками бухгалтерской сферы.


Визит Натальи Орловой и его итоги коснутся работы минимум трех миллионов человек - именно столько россиян сегодня работает в сфере бухучета. И в наш регион заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам приехала для того, чтобы собрать предложения - как сделать их работу проще. Поэтому учитываются все наработки в этой сфере. Глава региона Андрей Клычков предложил присмотреться к нашему экспертному совету по предпринимательству.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы за первые два года работы экспертного совета сняли огромное количество напряжения. Это касается и работы федеральных надзорных органов, это касается нашего регионального надзора. Мы ввели и регулярно используем практику единого дня контрольно-надзорной деятельности».

И уже сегодня Орле состоялся круглый стол «Вопросы совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета». Обсуждения шли три часа. Ведь проблем в отрасли накопилось достаточно. И все они сводятся к тому, что закон о бухучёте в его нынешней редакции неактуален. Например, в нём не отражены современные технологии - нет четкого указания о том, каким образом можно формировать в электронном виде первичные документы, нет положения о цифровой электронной подписи.

Наталья Орлова, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам: «Мне очень понравилось предложение по поводу порядка введения в действие и утверждения положений по бухгалтерскому учёту, внесение этой процедуры в новый закон. Потому что на сегодняшний день все положения по бухгалтерскому учёту в законе не отражены. Нормы имеют отсылочный характер».

Фактически сейчас свод правил для бухгалтеров диктуется не законом, а Минфином. И у предприятий нет права выбора между отечественными и международными стандартами финансовой отчётности. Всё это привело к тому, что те же надзорные органы трактуют положения закона по-разному.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Я попросил ещё буквально 3-4 дня, чтобы осмыслить сегодняшний круглый стол, чтобы мы Наталье Алексеевне могли передать именно от практиков, от представителей общественных организаций предложения, которые бы облегчили и упростили работу главных бухгалтеров».

Также на встрече поднимался вопрос подготовки кадров. А именно тот факт, что по специальности «Бухучёт и аудит» сегодня нет бюджетных мест. Наталья Орлова пообещала рассмотреть этот вопрос вместе с коллегами по Госдуме.


Антон Киселёв


 
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