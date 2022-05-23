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9:11, 23 мая 2022 года В Орловской области капитально отремонтируют левый мост через реку Ицку Переправа расположена на 399 км автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе.





В августе текущего года ФКУ Упрдор Москва-Харьков приступит к капитальному ремонту левого моста через реку Ицку на 399 км автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе. Работы планируется завершить к концу лета 2023 года.



Мост через реку Ицку был построен в 1950 году, последний ремонт здесь проводили в 1995 году. В рамках предстоящего обновления предусмотрена замена пролетного строения с устройством 15 новых балок, капитальный ремонт опор, укрепление конусов, устройство лестничных сходов и так далее. После ремонта габарит проезжей части сооружения увеличится с 8 до 10 метров.



Особое внимание будет уделено вопросам экологической безопасности: поскольку объект находится в водоохранной зоне, здесь организуют систему очистных сооружений.



Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков





Артём Ежаков





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