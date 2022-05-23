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8:06, 23 мая 2022 года В Мценске капитально отремонтируют спортшколу № 2 На проведение работ выделят 2,5 миллиона рублей.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение регионального правительства о выделении финансирования на проведение капитального ремонта кровли спортивной школы олимпийского резерва № 2 в городе Мценске. Об этом сообщает областной информационный портал. Из регионального бюджета на выполнение работ предусмотрено чуть более двух с половиной миллионов рублей. Регдепартаменту финансов поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись региональной казны, предусмотрев в текущем году увеличение бюджетных ассигнований на соответствующую сумму.



Фото https://sdushor-mtsensk.ru/







Артём Ежаков





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