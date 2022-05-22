Главная » Новости



11:08, 22 мая 2022 года На ремонт территории Колпнянской ЦРБ выделят финансирование Соответствующее распоряжение подписано губернатором Андреем Клычковым.





В 2022 году на текущий ремонт проезда и прилегающей территории Колпнянской ЦРБ предусмотрено порядка 4,1 миллиона рублей, – сообщает региональный информационный портал. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Андреем Клычковым. Регдепартаменту финансов поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета.



Фото regionorel.ru







Артём Ежаков





Новости СМИ2