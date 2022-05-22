Главная » Новости



10:12, 22 мая 2022 года В продукции орловского производителя нашли молоко от больных коров Об этом сообщили в областном Россельхознадзоре.





Специалисты Ливенской межрайонной ветеринарной лаборатории нашли в пробе молока от орловского производителя повышенное содержание соматических клеток, что указывало на то, что в партии товара присутствует молоко от больных коров. Об этом факте уведомили Россельхознадзор. Ведомство выдало производителю предостережение с целью устранения выявленного нарушения. Фирму обязали обеспечить проведение всего комплекса ветеринарных мероприятий в отношении больных животных, а также не допускать выпуска в оборот молока от больных коров.





Артём Ежаков





Новости СМИ2