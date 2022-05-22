Главная » Новости



9:13, 22 мая 2022 года Пьяный орловец разбил Доску Почета Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».





В Краснозоренском районе 49-летний местный житель проходит подозреваемым по делу о вандализме. Ночью нетрезвый мужчина повредил кулаком стекло Доски Почета в райцентре. В содеянном орловец сознался и обещал возместить 1 400 рублей нанесенного ущерба. Мужчину отпустили под обязательство о явке, – сообщили в региональном УМВД.





Артём Ежаков





Новости СМИ2