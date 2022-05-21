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9:15, 21 мая 2022 года Орловский хореограф Галина Пастушкова отмечает 45-летие своей творческой деятельности Талантливый педагог руководит двумя танцевальными коллективами, которые созданы в культурно-досуговом центре «Металлург».





Хореограф Галина Пастушкова воспитала несколько поколений танцоров. В этом году она отмечает 45-летие своей профессиональной деятельности. В течение 30 лет Пастушкова руководит танцевальными коллективами «Талисман» и «Россияночка», созданными в КДЦ «Металлург». Сама начала заниматься в шесть лет, окончила хореографическую школу, институт культуры. С огромной любовью вспоминает своих преподавателей, среди которых Элеонора Панкова – основатель Орловской детской хореографической школы.



В танцевальном коллективе «Талисман» занимаются дети до 14 лет, а потом самые талантливые переходят в «Россияночку», где уже танцуют в старшей группе. Оба коллектива - со своей историей, репертуаром, памятными датами, многочисленными гастролями. А гастролируют коллективы не только по России. Им рукоплескали Турция, Испания, Италия, Франция. И везде, по словам Галины Александровны, им оказывают необычайно горячий прием и признаются в любви к русскому искусству.



Народно-сценический, классический танец, основы балетного искусства - все познается на сцене КДЦ «Металлург». Когда участники оканчивают курс обучения, они получают свидетельства и могут поступить в профильные учебные заведения.



Сейчас коллективы готовятся к большому концерту в честь 45-летия профессиональной деятельности Галины Александровны Пастушковой. 22 мая приглашают всех, кто любит танец, движение, музыку.





Эва Стасюлевич





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