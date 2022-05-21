суббота 21.05.2022 16:47:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:15, 21 мая 2022 года

Орловский хореограф Галина Пастушкова отмечает 45-летие своей творческой деятельности

Талантливый педагог руководит двумя танцевальными коллективами, которые созданы в культурно-досуговом центре «Металлург».


Хореограф Галина Пастушкова воспитала несколько поколений танцоров. В этом году она отмечает 45-летие своей профессиональной деятельности. В течение 30 лет Пастушкова руководит танцевальными коллективами «Талисман» и «Россияночка», созданными в КДЦ «Металлург». Сама начала заниматься в шесть лет, окончила хореографическую школу, институт культуры. С огромной любовью вспоминает своих преподавателей, среди которых Элеонора Панкова – основатель Орловской детской хореографической школы.

В танцевальном коллективе «Талисман» занимаются дети до 14 лет, а потом самые талантливые переходят в «Россияночку», где уже танцуют в старшей группе. Оба коллектива - со своей историей, репертуаром, памятными датами, многочисленными гастролями. А гастролируют коллективы не только по России. Им рукоплескали Турция, Испания, Италия, Франция. И везде, по словам Галины Александровны, им оказывают необычайно горячий прием и признаются в любви к русскому искусству.

Народно-сценический, классический танец, основы балетного искусства - все познается на сцене КДЦ «Металлург». Когда участники оканчивают курс обучения, они получают свидетельства и могут поступить в профильные учебные заведения.

Сейчас коллективы готовятся к большому концерту в честь 45-летия профессиональной деятельности Галины Александровны Пастушковой. 22 мая приглашают всех, кто любит танец, движение, музыку.


Эва Стасюлевич


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.