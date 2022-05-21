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8:20, 21 мая 2022 года

На Орловщине готовятся к капремонту поликлиник

На проектные работы и экспертизу из областного бюджета направят почти 7 миллионов рублей.


В Орловской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения из регионального бюджета направят 6,9 миллиона рублей на проектные работы и экспертизу по капитальному ремонту четырех поликлиник. Об этом сообщает портал правительства Орловской области.

Деньги выделят уже в этом году. В частности, Мценской ЦРБ предусмотрено более 1,9 миллиона рублей, Колпнянской – свыше полутора миллионов, Новодеревеньковской – более 1,4 миллиона рублей, Поликлинике № 3 г. Орла – более 1,9 миллиона.


Артём Ежаков


 
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