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10:21, 21 мая 2022 года На площади Маршала Жукова в Орле высадят туи Решение принято на заседании комитета горсовета по строительству и перспективному развитию Орла.





На заседании комитета горсовета по строительству и перспективному развитию Орла обсуждались вопросы дальнейшего благоустройства площади Маршала Жукова. Как сообщил глава городского управления архитектуры Владимир Плотников, в этом году на площади планируется высадить 27 туй. Депутаты одобрили озеленение этими хвойными деревьями.



Также комитет обратил внимание на несколько близлежащих к площади заведений общепита. Они «выбиваются из общего ансамбля», – заявили городские парламентарии. Владимир Плотников пояснил, что управление градостроительства планирует подготовить и направить предписания собственникам заведений, чтобы те привели в порядок внешний облик объектов.















Артём Ежаков





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