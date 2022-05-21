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10:24, 21 мая 2022 года В Орловской области сохранили 500 мест для госпитализации с COVID-19 Сейчас в регионе идет сокращение коечного фонда для больных коронавирусом.





Глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов в ходе последнего брифинга для СМИ сообщил, что на Орловщине сейчас развернуто 514 мест для госпитализации больных COVID-19. По словам чиновника, текущая эпидемическая ситуация позволяет и дальше сокращать коечный фонд.



Шувалов напомнил, что дальнейший рост заболеваемости не исключен, поэтому вновь призвал орловцев ревакцинироваться. Запасов вакцины в регионе достаточно.





Артём Ежаков





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