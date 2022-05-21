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18:52, 20 мая 2022 года Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Сосковский район Губернатор посетил агропромышленные объекты, принял участие в митинге памяти, а также встретился с родителями погибшего в ходе спецоперации на территории Украины военнослужащего.





Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочий визит в Сосковский район. Глава регион посетил две фермы, где разводят крупный рогатый скот, занимаются производством молока, а также выращивают сельхозкультуры.



Посетил губернатор и подразделение Знаменского СГЦ. В 2020 году там завершили строительство племенного репродуктора. Как отметил директор по производству и переработке Алексей Гарин, на предприятии не почувствовали изменений, произошедших на рынке, и даже нарастили производство.



После посещения сельхозугодий и производственных площадок, рабочая группа во главе с губернатором направилась в центр Сосково. Там, у военного мемориала, прошел митинг и перезахоронение пяти бойцов Красной Армии, останки которых поисковики отряда «Пламя» нашли в окрестностях района.



Дань памяти отдали и жителю Сосково Муслиму Якубову, который погиб в ходе специальной военной операции в Мелитополе. В честь бойца высадили дерево.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Безусловно, это тяжело, это горько, но, к сожалению, такие задачи иногда выполняются с жертвами. Я выражаю свои соболезнования родителям парня, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы сегодня жили и работали».





Всеволод Трифонов





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