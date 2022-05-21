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18:59, 20 мая 2022 года Орловским участникам специальной военной операции на Украине дополнительно выплатят по 500 тыс. рублей в случае ранения Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соответствующий указ от 17 мая 2022 г. № 225.





За счет средств областного бюджета будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 500 тыс. рублей военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции, проживающим на территории Орловской области, сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





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