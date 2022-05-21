Главная » Новости



21:40, 20 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Сосково захоронили останки бойцов Красной Армии, найденные в ходе «Вахты Памяти» и посадили дерево в честь военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. В Церемонии принимал участие губернатор Андрей Клычков.



- Орловские товары займут нишу ушедших брендов в торговых сетях региона. Договоренность достигнута при содействии Торгово-промышленной палаты.



- В Орле обсудили, как сделать работу бухгалтеров проще. Предложения будут переданы в Госдуму.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2