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12:09, 21 мая 2022 года В Орловской области – 48 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализирован 31 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализирован 31 человек;

- после выздоровления выписано 56 человек;

- летальных случаев не зарегистрировано.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 112 557;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 918.





Орловское Информбюро





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