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14:11, 21 мая 2022 года

Мценск отметил 145-летие писателя Ивана Новикова

Празднование проходило в течение двух дней на разных площадках города и в деревне Ильково.


16 мая в Мценске стартовал литературный фестиваль «С тобой живу навеки, родимая земля», посвящённый 145-летию со дня рождения писателя Ивана Новикова. Фестиваль был организован муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система города Мценска» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщает газета «Мценский край», празднование проходило в течение двух дней на разных площадках города и в деревне Ильково, на родине писателя.

В библиотеке имени И.А. Новикова состоялась Всероссийская научная конференция «Творческое наследие И.А. Новикова в XXI веке». В ней приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Мценска, Феодосии.

Творческие коллективы подготовили яркие выступления. В рамках празднования прошел лекторий, посвященный творчеству Новикова, провели квесты и викторины. Воспитанники детской художественной школы представили на суд зрителей свои рисунки. Актеры театра «Русский стиль» представили свою версию прочтения рассказа И.А. Новикова «Яблочный барин». В торжествах также приняли участие родственники Ивана Новикова - Дмитрий и Ирина Толкачевы (город Москва).

Первый день фестиваля завершился ярким фейерверком.

Второй день литературного фестиваля открылся интерактивной программой для детей «Яблоневый цвет». Была организована «Кухня крестьян Мценского уезда конца XIX века». Амчане смогли продегустировать самые популярные блюда Мценского края.

Продолжился фестиваль на территории Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Студенты принимали участие в играх и квестах, посвященных пчелам. Иван Новиков известен своими произведениями «Все о пчеле» и «Пчелы-причастницы». Завершился фестиваль посиделками у костра и караоке-батлом.

  
 




Фото: газета "Мценский край"; библиотека им. Новикова




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