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14:46, 21 мая 2022 года

Орловщину посетила делегация Тульской области

Цель визита - обмен опытом по развитию регионов.


Сегодня, 21 мая, Орловщину посетила делегация Тульской области. Возглавил делегацию первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Встречал делегацию соседнего региона заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.

Стороны провели совещание, в ходе которого обсудили социально-экономические вопросы, а также ситуацию в сельском хозяйстве и промышленности, сообщает информационный портал Орловской области.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области: «Проведение рабочей встречи и обмен опытом с Тульской областью позволит Орловской области найти новые инструменты и механизмы в развитии экономической привлекательности региона».

Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области: «Мы пытаемся помогать промышленности, в ряде направлений есть результат. С удовольствием поделимся тем, что у нас получилось, и хотели бы узнать, как вы помогаете промышленности».

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


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