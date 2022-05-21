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15:22, 21 мая 2022 года Спасское-Лутовиново присоединилось к Всероссийской акции «Ночь музеев» В музее-заповеднике сегодня проходят различные программы, мастер-классы. Также ожидается Большой усадебный бал.





Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» присоединилось к Всероссийской акции «Ночь музеев». Сегодня здесь проходит выставка художников, которые в разные годы темой своих работ выбирали усадьбу и окрестности. Представлены работы Дышленко, Тучниной, Прокопова, Комова и других. Также состоятся многочисленные мастер-классы по ткачеству, играм, которыми забавлялись крестьянские и дворянские дети. В 17 часов начнётся Большой усадебный бал. Это мероприятие первое из цикла, который посвящён 100-летию усадьбы как музейного комплекса.

























Эва Стасюлевич





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