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16:15, 21 мая 2022 года Футболистки ОГУ выиграли серебряную лигу проекта «Мини футбол – в вузы!» Соревнования состоялись в Нижегородской области.





Футболистки Орловского государственного университета приняли участие в проекте «Мини футбол – в вузы!». Первым этапом для нашей команды стали 4 успешных матча в группе. Заняв первое место в группе, орловчанки вышли в полуфинал, где со счетом 1:0 обыграли команду Самарского государственного социально-педагогического университета. В матче за золото футболистки ОГУ встретились со столичным «МосПолитехом». Итог встречи – 2:0 в пользу нашей команды.



Ранее в текущем сезоне футболистки опорного вуза стали победительницами Всероссийского финала Первенства Первой лиги.



Фото: Ассоциация мини-футбола России









Анастасия Дорохова





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