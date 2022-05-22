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17:59, 21 мая 2022 года Срок действия истекших водительских удостоверений продлевается на 3 года Вступило в силу соответствующее постановление правительства РФ.





12 апреля текущего года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации от 09 апреля 2022 года № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353». Водительские удостоверения, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлеваются на 3 года. Продление срока действия не требует внесения дополнительных изменений в указанные документы.



Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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