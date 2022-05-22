Главная » Новости



12:08, 22 мая 2022 года На реконструкцию орловского аэропорта «Южный» выделят миллиард рублей Открытие обновленной воздушной гавани запланировано на конец 2023 года.





Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении миллиарда рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта «Южный» в Орле. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина. В текущем году предусмотрено финансирование в размере 400 миллионов рублей, в 2023 году будет направлено 600 миллионов.



В воздушной гавани проведут капремонт взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, обновят здание аэровокзала. Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце следующего года.



Аэропорт «Южный» находится в 6 километрах от центра Орла. Он был построен в 1930-х годах и не работает с 2010 года.



Читайте также: Орловский аэропорт «Южный» будет модернизирован





Орловское Информбюро





Новости СМИ2