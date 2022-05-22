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13:00, 22 мая 2022 года Орловец перевел дистанционным мошенникам свыше полумиллиона рублей Мужчину убедили взять кредит и отправить деньги под предлогом защиты от мнимых злоумышленников.





В Орле расследуется очередной случай дистанционного мошенничества. По словам потерпевшего, звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что на имя мужчины пытаются взять кредит. Затем с орловцем связался якобы представитель банка, подтвердивший слова подставных полицейских.



Чтобы обезопаситься и помочь установить несуществующих злоумышленников, мужчине рекомендовали оформить заем и перевести деньги на специальные счета. Мужчина выполнил все сказанное и лишился 572 тысяч рублей. Потерпевший понял, что его обманули, когда сам попытался связаться с собеседниками и уточнить дальнейшие шаги, – сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





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