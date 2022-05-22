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14:00, 22 мая 2022 года В Орле пролечат каштаны Обработку деревьев против минирующей моли начнут со следующей недели.





В Орле от минирующей моли инсектицидами обработают порядка 400 каштанов, – сообщили в городской администрации. Речь идет о деревьях, растущих на бульваре Победы, ул. Ермолова, ул. Комсомольской, ул. Лескова, на пл. Поликарпова и в Университетском сквере. Работы проведет ООО «Зеленстрой».



Также в мэрии добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об использовании трихограмм для борьбы с каштановой молью. Трихограммы заносят на растения искусственно, после чего личинки развиваются за счет питания содержимым яйца вредного насекомого. Этот способ подойдет для борьбы с 70 видами вредителей.





Орловское Информбюро





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