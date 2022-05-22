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15:00, 22 мая 2022 года Орловские полицейские раскрыли серию дачных краж Злоумышленники орудовали зимой, пользуясь отсутствием хозяев домов.





В Железнодорожном районе Орла установлены подозреваемые в семи дачных кражах, совершенных в одном садоводческом некоммерческом товариществе, – сообщили в региональном управлении МВД России. Преступления инкриминируют двум безработным местным жителям – 1976 и 1983 годов рождения. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде.



Мужчины забирали из домов бытовую технику, инструмент и посуду. В одном из случаев добычей злоумышленников стал самовар, а также телевизионная приставка и металлические изделия. Ущерб составил 7 тысяч рублей.





Орловское Информбюро





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