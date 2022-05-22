Главная » Новости



16:00, 22 мая 2022 года 50 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 13 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 13 человек.



Болезнь победили еще 36 жителей региона. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 919 человек.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2